Starter 974 : devenez entrepreneur dans votre quartier !

Avis aux créateurs d’entreprises ! Starter 974 donne une chance unique aux porteurs de projets des quartiers prioritaires de développer leur projet avec un accompagnement personnalisé.



L’objectif de ce programme est de détecter de nouvelles pépites entrepreneuriales issues des quartiers prioritaires. Starter 974 a été pensé par le Réseau Initiative Réunion et AD2R, deux structures soutenues par La CINOR, et propose une formation certifiant unique et inclusive de 6 mois dispensée par une équipe d’experts en entreprenariat. Compte tenu des règles sanitaires, les cours sont dispensés sur-mesure et/ou en e-learning, et l’évaluation des compétences acquises est effectuée par un jury et validée par une attestation de formation notifiant le suivi de la formation dans sa totalité et l’acquisition de connaissances et de compétences professionnelles.



Les QPV (Quartiers Prioritaires de La Ville) sont de vrais viviers de talents, qui ont un véritable besoin d’accompagnement pour le développement jusqu’à la création de leur entreprise. Le coaching individualisé et le mentorat permettront d’accompagner au mieux les porteurs de projets. La mise en réseau a une place fondamentale dans ce programme. Ceci donnera les bonnes pratiques et une meilleure intégration dans le tissu économique.