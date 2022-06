A la Une . Stars en expédition à La Réunion : Des tonnes de déchets ramassés et des chiens sauvés

Depuis mardi, une équipe d'influenceurs et artistes de métropole influents sur les réseaux sociaux ont mené diverses actions pour la protection de l'environnement dans le cadre de l'opération "Ensemble pour les océans" menées par l'association YouCare (créatrice du label 1% pour les animaux) et Ultra Premium direct, société d'alimentation pour chiens et chats. Une expédition dans le cadre de la mission "Ensemble pour l'Océan", destinée à "venir au secours des chiens de l'île et des tortues marines. "Natoo, Denitsa, Laura Felpin, Jérôme Niel, Denitsa ou encore Azuima Issa, Miss Réunion 2015 n'ont pas hésité à se retrousser les manches, occasionnant de petits bobos. Au programme de leur séjour : rapatriement des cages pour les animaux de la SPA du nord et balade des chiens du refuge, récolte de dons pour des associations de l'île et ramassage de déchets. Après une collecte dans le Sud sauvage, une opération de ramassage s'est déroulée en collaboration avec l'association PropRéunion sur le littoral de Sainte-Suzanne. Au total, 1714kg de déchets ont été ramassés à cette occasion. Au gré de leurs actions, une autre de leur mission s'est naturellement retrouvée sur leur chemin. Des chiots ont été trouvés et récupérés par des bénévoles. Ils ont été placés en famille d'accueil avant de partir dans quelques semaines dans l'Hexagone. Dans un premier temps, avec le concours des associations Sauve ton Bourbon et Cie et ZOOM , sept chiens errants vont trouver un foyer qui les adoptera. Pour s'assurer qu'ils aient les meilleures chances, chaque chien a été parrainé par un influenceur.