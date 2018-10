Société Stages.re: La première plateforme d’offre et de demande de stage financée par la CAF





La plateforme offre aux entreprises réunionnaises la possibilité de poster leurs offres de stage, de cibler leur recherche des candidats et de choisir leurs stagiaires, depuis un poste informatique, une tablette ou un smartphone. Côté candidats, elle permet d'accéder à des offres de stage partout sur l'île, 24h sur 24 et cela en fonction des domaines d'activités visés, mais aussi de suivre les actualités, de créer des alertes et de s'informer sur la législation qui encadre les stages.



Le site facilite ainsi la rencontre des entreprises et des stagiaires réunionnais, le tout gratuitement car les coûts de fonctionnement de la plateforme sont soutenus par la CAF de La Réunion.



Après trois ans de développement et une phase de test de plusieurs mois, le 11 juin 2018, le site Stages.re a été officiellement inauguré.





