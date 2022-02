Société St-Valentin : Les demandes les plus insolites faites aux concierges de luxe

Le 14 février est un jour rempli de surprises pour les amoureux, mais aussi pour une conciergerie privée installée dans l’Ouest. Pour la Saint-Valentin, Fancy conciergerie reçoit toutes sortes de demandes… Par SF - Publié le Lundi 14 Février 2022 à 09:30

Discrétion, écoute, accompagnement et conseil sont les maîtres-mots pour les pro de la relation client qui gèrent des demandes de clients sur-mesure.



“Nous sommes un peu comme la lampe d'Aladin, vous frottez, vous frottez, et la magie opère. On ne cherche pas, on trouve”, s'amuse Fanny De Loze, directrice, co-fondatrice et cheffe concierge de Fancy conciergerie.



Une fuite d’eau, une dispute avec son ou sa conjointe, l'organisation d’un anniversaire ou d'une fête des amoureux, à tout moment les clients peuvent la solliciter.



Et pour répondre aux attentes en ce jour qui célèbre l’amour, il faut parfois user de beaucoup de créativité et d’organisation…



"Certains clients prévoient quelques jours à l’avance, d’autres le jour même", confie Fanny De Loze, qui poursuit en nous avouant que “C’est aussi beaucoup à la dernière minute..”



Des roses et des moments suspendus



Pour faire plaisir à l’être cher, certains voient les choses en grand !



“On a eu, par exemple, une demande de 300 roses. La confection du bouquet a nécessité le travail de plusieurs fleuristes. Nous avons déjà eu à nous occuper de bouquets si gros qu’on ne voyait plus la personne derrière !"



Roses, chocolat et bijoux sont des classiques revisités chaque année."On a des demandes de bijoux uniques, sur-mesure, ou des clients à la recherche de moments suspendus".



Sur ce point, la relation client est essentielle pour trouver la meilleure option, à l’image d’un homme qui souhaitait marquer l’événement par un pique-nique romantique sur la plage, en période de crise sanitaire…



“Nous avons loué une villa pied dans l’eau et y avons organisé le plus romantique et magique des pique-niques pour ce couple”, se souvient la concierge privée.



Repos romantique



Demandes en mariage, renouvellement de vœux, moment complice avec un partenaire illégitime, survol de l’île, en matière romantisme, chacun sa définition. Pour l’un des clients de cette conciergerie, c’est offrir à sa femme le repos qu’elle mérite.



“Une fois, on a eu un jeune papa. Le jeune couple venait d’avoir un enfant. L’homme nous a sollicités pour organiser le repos de sa femme. Il a fait appel à une babysister et une femme de ménage pour qu’elle se repose”.



Le luxe, “ce n’est pas des draps de soie et du caviar, mais de pouvoir s'offrir des moments, du temps, des choses qui n’ont pas toujours de prix", explique-t-elle.



Entre originalité, et revisite des classiques, le meilleur cadeau pour la Saint-Valentin, "c’est un cadeau qui fait plaisir à la personne qui l’offre et celle qui le reçoit et qui permet de reconnecter les gens, avec simplicité et partage'', conclut Fanny De Loze.





Publicité Publicité