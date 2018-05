St-Pierre: Vol avec violences: 2 policiers blessés

La nuit dernière vers 3h30, nos collègues de la BAC interviennent aux abords du front de mer car un groupe de jeunes a été victime d'un vol avec violence par plusieurs délinquants.



A l'arrivée des policiers, un des auteurs se met en garde et assène des coups de poing au visage à 2 des policiers de la BAC avant de s’enfuir en courant. S'en suit alors une course poursuite et l'auteur des coups envers les policiers est interpellé.



Bilan: 2 policiers blessés, 4 interpellés



Unité SGP Police FO tient à saluer le travail exemplaire accompli par nos collègues qui ont fait preuve d'un professionnalisme hors pair en interpellant les auteurs au péril de leur intégrité physique et en retrouvant une grande partie des effets dérobés par les délinquants.



Pour Unité SGP Police FO, il est grand temps que l'administration centrale prenne en compte les difficultés de policiers réunionnais et l'impérieuse nécessité d'un renfort conséquent d'effectif pour notre département.



Pour Unité SGP Police FO, il est impératif que la peine maximale prévue pour les auteurs de violences envers les policiers soit appliquée.