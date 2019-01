St-Pierre: Une nouvelle année de prison pour un homme dont la vie est rythmée par les violences

De 1991 à 2000, Georges a déjà été incarcéré pour avoir tué le meurtrier de son père. Depuis les violences n'ont fait que se cumuler. Il a ensuite été condamné à sept reprises pour des faits de violences avec arme.



Le dernier en date remonte à 2017 où il avait pris quatre ans dont deux avec sursis. Depuis ce dernier séjour en prison, Georges est encore plus seul: sa jeune fille de 19 ans a été assassinée dans son appartement à Sainte-Marie en mai 2018.



Pour consoler sa vie rythmée par la mort, la tristesse, la colère... Il se noie dans l'alcool. "Une bouteille de rhum par demi-journée. Oui parfois deux bouteilles par jour", avait-il confié aux juges, comme le souligne le JIR.



Dernièrement, alors qu'il était accompagné de compagnons de beuverie, le ton monte et Georges s'emporte et s'empare d'un couteau. Il donne deux coups à l'un des hommes de la bande présente.



Mais malgré tout, c'est lui-même qui appelle les secours. "C'est quelqu'un de dangereux quand il a bu, mais qui est lucide et, surtout, qui souffre d'une inadaptation sociale", constate la substitut Marie Simbille.



Cinq années d'emprisonnement étaient de nouveau requis. Cependant, son avocat affirme que ce n'est pas la solution, car après quinze années derrière les barreaux, il n'est toujours pas guéri.



"Les juges l'ont condamné à un an de prison ferme et révoqué le sursis de 2017 à hauteur de six mois", conclue le JIR.