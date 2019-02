St-Pierre : Une moto à 3 roues détruite par un incendie en plein centre-ville

Les spécialistes l'appellent un trike. C'est une moto à trois roues. A l'avant, ça ressemble à une moto, à l'arrière à une voiture.



Il y en a quelques unes qui circulent sur nos routes à la Réunion.



Il y a quelques minutes, un peu après 16 heures, rue des Bons Enfants, en plein centre-ville de Saint-Pierre, l'une d'elle s'est soudainement embrasée alors qu'elle circulait.



Des commerçants à proximité ont bien tenté de circonscrire l'incendie à l'aide d'extincteurs, mais sans grands résultats.



A noter que le pare-chocs d'une Mercedes noire garée à proximité de l'incendie a commencé à fondre, du fait de l''intensité de la chaleur (voir photo).



Un grand merci à deux de nos lectrices qui ont immortalisé l'événement et qui nous ont immédiatement transmis la vidéo afin de la partager avec les lecteurs de Zinfos. Si vous êtes témoin d'un événement et souhaitez faire comme elles, vous pouvez envoyer vos photos et vidéos à contact@zinfos974.com ou à pierrot.dupuy@zinfos974.com