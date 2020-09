Faits-divers St-Pierre: Une mère porte plainte contre l’école de son fils après un cas de covid-19

Lorsque sa mère dépose le petit garçon de 8 ans à proximité de l’école lundi matin, elle n’imagine pas que l’établissement est fermé en raison d’un cas de covid-19 détecté la veille. Elle a déposé plainte après que le marmaille ait dû rentrer tout seul chez lui, à pied. Par Charlotte Molina - Publié le Mardi 22 Septembre 2020 à 07:52 | Lu 2944 fois

Une plainte pour mise en danger a été déposée par la maman d’un petit garçon contre l’école Jacques-Prévert de Terre-Sainte.



Un cas de covid-19 avait été détecté la veille dans l’établissement et sa mère n’avait pas été informée de sa fermeture.



Le marmaille a dû rentrer chez lui tout seul, à pied sous la pluie, comme le relate Le Quotidien.



Heureux hasard, la maman avait décidé de repasser par la maison avant de se rendre au travail. Un soulagement pour le garçon complètement trempé et qui n’avait pas les clés du domicile.









