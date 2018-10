St-Pierre: Une jeune femme agressée en sortie de boîte de nuit

La scène s'est déroulée au cours de la nuit de vendredi à samedi, aux alentours de 2h du matin.



Alors que cette jeune femme de 23 ans sortait de boîte de nuit, elle s'est faite agressée par six hommes.



Elle marchait sur le front de mer de Saint-Pierre et ses agresseurs se trouvaient, quant à eux, du côté du parking du Jumbo Grand-Large.



Ils ont tout d'abord tenté de lui dérober son téléphone portable mais très vite la tension est montée et les mots sont devenus plus crus.



La bande de garçons a alors essayé d'agresser sexuellement la jeune fille.



Par chance, une patrouille de police a pu intervenir à temps.



Les six individus étaient a priori toujours en garde à vue hier soir, comme le confie le Quotidien.