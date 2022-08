St-Pierre : Une femme retrouvée en sang dans la rue, son mari interpellé

Ce matin, une femme d'une cinquantaine d'années, ensanglantée et semi-consciente, était découverte sur la voie publique à St Pierre. Elle était immédiatement évacuée vers le CHU.



Son pronostic vital reste engagé et elle n'a pas pu encore être entendue.



Une enquête a immédiatement été ouverte pour tentative de meurtre aggravé et confiée aux services de police de St Pierre.



Son mari, vers lequel s'orientaient les investigations, a été interpellé et placé en garde à vue dès ce matin.