St-Pierre: Un septuagénaire tente de mettre le feu à son aide ménagère

Parce qu’il a été éconduit par son aide ménagère dont il est tombé amoureux, un homme de 71 ans a aspergé cette dernière d’essence. Les faits se sont produits hier midi à Basse Terre dans le quartier de Joli Fond.



Heureusement, le septuagénaire n’a pas réussi à craquer l’allumette. La victime a pris la fuite chez des voisins. L’homme a alors mis le feu à la voiture de son aide ménagère avant d’ingurgiter du produit WC et se taillader avec des lames de rasoir et un couteau, relate le Quotidien.



Il a été hospitalisé et sera entendu dès que son état de santé le permettra.



La femme, d’une cinquantaine d’années, en état de choc, a reçu 15 jours d’ITT.



Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte.