St-Pierre: Un requin bouledogue d'1,50m observé

Un requin bouledogue d'environ 1,50m a été aperçu par un kite-surfeur au niveau de la passe du lagon à Saint-Pierre, au spot de kitesurf de la gendarmerie.



Des autres kitesurfeurs étaient présents dans l'eau et ont également vu le squale. A première vue, l'animal semblait agité, mais environ une demi-heure après la première observation et à peu près au même endroit, l'animal était plus tranquille.