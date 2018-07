La grande Une St-Pierre: Un quinquagénaire écroué pour viols, tortures et actes de barbarie

Un Saint-Pierrois d'une cinquantaine d'années a été mis en examen et placé en détention provisoire ce mercredi pour viols, tortures et actes de barbarie, rapporte la presse écrite. Des faits qui se seraient déroulés le week-end de la finale de la coupe du monde.



Le quinquagénaire est accusé par sa compagne, qu'il fréquentait depuis un an, de lui avoir fait subir de multiples sévices, comme l'introduction dans son vagin d'une bouteille de rhum, d'une bougie, le versement d'eau bouillante et de cire chaude sur son corps, des piétinements, ou encore des coups avec une perceuse ou un sabre, détaillent les journaux.



Après avoir nié les faits, le mise en cause a indiqué avoir agi à la demande de sa compagne, pour la libérer d'un sortilège, indique le Quotidien. Des expertises psychiatriques devraient permettre d'y voir plus clair. N.P Lu 1132 fois