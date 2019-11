St-Pierre: Un professeur de musique sort un couteau en plein cours

Alors qu'il intervenait dans l'école Louis Pasteur, à Saint-Pierre, un professeur de musique a brandi un couteau en plein milieu de sa classe de CM2.



Paniqués, les élèves ont déclaré avoir été violentés et menacés.



Suite à ces faits produits mardi, de nombreux parents d'élèves se sont rendus au commissariat pour porter plainte contre le professeur en question.



Suite à ces nombreux dépôts de plainte, le professeur a été placé en garde à vue jeudi. Le professeur conteste et explique qu'il s'agissait d'un couteau à huîtres, dont il déclare se servir pour raccorder son instrument.



Concernant les violences décrites par les marmailles, le professeur avoue seulement avoir pincé l'un d'entre eux, mais rien de plus grave selon lui.



Le professeur, inconnu de la justice, a finalement été remis en liberté. Une enquête est cependant toujours en cours. Le chef de l'établissement doit notamment être entendu.