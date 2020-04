A la Une . St-Pierre: Un motard contrôlé à 163 km/h sur la RN2 Les forces départementales du SIAAP ont procédé à plusieurs contrôles ce jour à Saint Pierre. Toute la journée, et comme depuis le début de l’état d’urgence sanitaire, les motifs de déplacement des usagers ont été vérifiés comme l’indique la police nationale sur sa page facebook.

L’après-midi, les effectifs du Groupe de Sécurité Routière avec le soutien de la Formation Motocycliste ont en plus effectué un contrôle de vitesse sur la RN2, lieu accidentogène.



À cette occasion, un motard, au guidon d’une DUCATI Monster, a été contrôlé à 163 km/h sur une portion de voie limitée à 90km/h.



En raison de cet excès de plus de 50 km/h de la vitesse autorisée, la moto a été immédiatement placée en fourrière et le permis du contrevenant suspendu s'agissant d'un délit de grande vitesse.



Si le flux de circulation reste réduit, les limitations de vitesse autorisées demeurent les même.



À titre de comparaison le risque d'accident mortel à moto est 22 fois supérieurs au risque d’accident mortel en voiture.



Charlotte Molina Lu 521 fois Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur