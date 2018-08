St-Pierre: Un moniteur d'auto-école agressé

Il est pourtant inscrit visiblement "auto-école" sur le véhicule. Mais cela n'empêche pas certains automobilistes d'avoir des réactions démesurées et dangereuses.



C'est le cas d'un conducteur saint-pierrois, a priori très agacé par le manque d'assurance d'une élève, qui n'a pas hésité à en venir aux mains avec son moniteur. Il a forcé l'auto-école à se garer et le quarantenaire a frappé le moniteur avec un câble électrique.



Les faits se sont déroulés sur la route de Grands-Bois aux alentours de 13h30, vendredi.



L'agresseur a pris la fuite. Le moniteur, quant à lui, souffre de douleurs au dos et à la mâchoire.



Le moniteur a porté plainte et une enquête a été ouverte.