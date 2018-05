St-Pierre : Un marin indien interpellé

Un marin d’origine indienne a été interpellé dimanche après-midi à Saint-Pierre. L’homme d’une trentaine d’années est suspecté d’avoir approché d’un peu trop près une jeune fille de 12 ans sur la plage de la capitale sudiste, indique le Quotidien. L’enfant se baignait en compagnie d’une amie au moment où l’homme lui aurait attrapé le bras et lui aurait demandé de venir avec lui.



La jeune fille aurait réussi à se dégager. Alerté, le père de cette dernière a retenu le mis en cause, venu se baigner avec une quarantaine d’autres marins indiens, jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre. L’homme fait partie de l’équipage des navires indiens à La Réunion pour quelques jours dans le cadre d'un exercice de coopération militaire.



Entendu au commissariat, le marin indien a finalement été relâché. La situation aurait été le résultat d’une incompréhension et non d’une tentative d’agression.