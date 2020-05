La grande Une St-Pierre : Un gradé du RSMA condamné pour harcèlement sexuel

Un gradé du RSMA de St-Pierre a été jugé ce jeudi par le tribunal correctionnel pour son comportement inadapté. Par Prisca Bigot - Publié le Jeudi 28 Mai 2020 à 16:20 | Lu 1763 fois

Pour lui, il n’y avait rien de mal. Les messages et les photos à caractère sexuel envoyés à deux recrues féminines de février à juin 2019 entraient dans le cadre de "relations amicales".



Ce jeudi, un gradé du RSMA de St-Pierre a été jugé pour des faits d’harcèlement sexuel. Le comportement inadapté de Sébastien a mis mal à l’aise les deux jeunes femmes. Le sous-officier cherche à plaire mais a dépassé les limites en envoyant des photos de lui, de sextoys ou encore en touchant le dos des victimes notamment.



Des difficultés avec des femmes avaient déjà été signalées sur un poste différent.



Un comportement inadmissible au sein de l’armée et plus encore au sein du RSMA qui a pour vocation l’insertion, a rappelé le parquet qui a requis 8 mois de sursis.



En son absence, puisque renvoyé par l’armée sur le territoire hexagonal, il a finalement été condamné à 4 mois de prison avec sursis.



