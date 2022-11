A la Une . St-Pierre : Un détenu tente de s’évader

Une tentative d’évasion a eu lieu ce mardi matin à la prison de Saint-Pierre. Le détenu est monté sur le toit. Le syndicat dénonce les travaux qui ont permis cette tentative. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 22 Novembre 2022 à 11:53

Il est 9h10 ce mardi matin lorsqu’un détenu de la prison de Saint-Pierre tente de s’évader. Celui-ci est monté sur le toit du centre pénitencier pour tenter de parvenir à ses fins. Les agents ont dû sortir un fusil pour le convaincre de renoncer à son projet.



Une tentative d’évasion qui provoque la colère du syndicat UFAP-UNSA justice et de son secrétaire national Rémy Bultor. "En l’espace de trois mois, c’est le deuxième détenu qui monte sur le toit de la maison d’arrêt depuis septembre. En 15 ans, j’en avais vu deux monter sur le toit. Là, au bout d’un trimestre, il y en a deux", affirme-t-il.



Le représentant syndical dénonce le choix de la direction dans les travaux et la nouvelle organisation. Alors que le personnel avait demandé des filets anti-projection pour éviter que les détenus soient alimentés par leurs proches depuis l’extérieur.



"On a des problèmes de projections. On a demandé à l’administration des sous, elle nous a accordé 270.000 euros pour couvrir en totalité la maison d’arrêt de Saint-Pierre. Mais à la place, le directeur a voulu bétonner entièrement la maison d’arrêt, mais n’a pas eu l’argent pour le terminer. En attendant, il a fait des choses qui ont mis à mal le fonctionnement de l’établissement. Ce qui s’est passé aujourd’hui c’est parce qu’ils ont mis des tôles de partout et du bureau du surveillant, on a un angle mort. Les détenus ne sont pas décérébrés. Ils ont vu où il y a une faille", regrette Rémy Bultor.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur