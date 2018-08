St-Pierre: Un coupeur de cannes attaque sa femme avec son sabre

Âgé de 65 ans, un coupeur de cannes aurait menacé sa compagne avec son sabre le 1er août dernier, alors qu'il était ivre.



Après avoir été placé en garde à vue, le sexagénaire a été présenté à la barre ce vendredi. Ce dernier a été jugé pour violences et menaces de mort.



Malgré sa demande d'être jugé plus tard pour pouvoir s'occuper de ses animaux, l'homme a été directement placé en détention provisoire. L'affaire a été renvoyée au 27 août, cependant la procureure craignait "un risque non négligeable de réitération des faits".



De plus, le sexagénaire n'en est pas à son premier coup d'essai. Il a déjà quatre mentions à son casier judiciaire pour des faits similaires.