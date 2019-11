La grande Une St-Pierre: Un centre commercial, un hôtel et des bureaux sortent de terre

Les travaux de terrassement ont déjà commencé. Le centre commercial, hôtelier et tertiaire de Casabona à St-Pierre va bientôt sortir de terre. Ce jeudi matin, Gilles Garcia d’Icade Promotion, Abdoul Cadjee du groupe Cadjee, Noor Locate de Locate Océan Indien, Jean-Hugues Savaranin promoteur immobilier et Michel Fontaine, maire de St-Pierre ont posé symboliquement la première pierre de l’opération.

Sur une surface totale de 21 000 m2, le projet prévoit la création de 8 000 m2 de commerces, dont l'installation notamment Orchestra, les marques Cache Cache, Bonobo, Bréal du Groupe Beaumanoir. Le Leader Price, du Boulevard Bank voisin, y déménagera également dans une grande surface. Coté restaurant, 11 enseignes dont Pomme de Pain, Fresh Burritos et Burger King vont se répartir les 2 000 m2 du food court. Un hôtel B&B trois étoiles de 93 chambres et des bureaux dont la CAF vont aussi s’implanter. Un parking de 643 places va également voir le jour.



150 emplois sont espérés pour la zone commerciale. La livraison est attendue pour le deuxième semestre 2021.



Un équipement de 50 millions d’investissements "complémentaire" de l'offre commerciale déjà existante sur le territoire, ont assuré promoteurs, investisseurs et pouvoirs publics. Le centre commercial, hôtelier et tertiaire de Casabona se situe à quelques encablures du centre commercial Canabady.

"Afin de renforcer le dynamisme de son territoire", un autre ensemble commercial est dans les cartons à St-Pierre. Le 21 octobre dernier, la commission départementale d’aménagement commercial a donné son feu vert pour l’implantation d’un ensemble commercial de 4 978 m2 dans la ZAC Roland Hoareau à Pierrefonds.



Il comprendra une moyenne surface alimentaire de 774m2, 4 moyennes surfaces non alimentaires et sept boutiques dont une alimentaire de moins de 300m2. La SNC OCIDIM porte ce projet. Les enseignes n’ont pas encore été définies et les commercialisations sont en cours. PB Lu 2536 fois