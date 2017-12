A la Une . St-Pierre: Un arbre chute à proximité d'enfants au stade Casabona

Plusieurs grosses branches d'un arbre ont chuté, à proximité d'enfants qui jouaient au rugby ce dimanche après-midi peu avant 15 heures, provoquant la frayeur des spectateurs et parents à proximité.

L'accident s'est déroulé sur le stade Casabona à Saint-Pierre. Plusieurs branches se sont donc détachées du banian, à proximité de la pelouse, faisant un grand bruit.



Le SMUR et les pompiers ses sont déployés rapidement sur place. Selon les pompiers, trois enfants ont été touchés. Le premier, âgé de 6 ans présente une plaie à la tête.



Le second enfant, âgé de 7 ans a un hématome également à la tête et le troisième, blessé plus gravement a une plaie à la tête et est âgé de 12 ans.



Même si aucun d'eux n'a perdu connaissance et qu'ils ont tous été transportés vers l'hopital, seules les radios pourront confirmer si les blessures sont graves.



