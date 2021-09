Communiqué St-Pierre : Un Nouveau Centre de vaccination à Ravine Blanche

La ville de Saint-Pierre annonce l’ouverture d’un Nouveau Centre de vaccination dans le quartier de Ravine Blanche. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 10 Septembre 2021 à 16:07

Le communiqué :



Le centre de vaccination anti covid-19 du CHU Sud a été transféré le jeudi 2 septembre 2021 dans un local mis à disposition par la ville de Saint-Pierre et aménagé par elle dans le quartier de la Ravine Blanche. Chaque jour, quatre secrétaires, quatre infirmiers diplômés d'état et deux médecins y sont présents pour accueillir et vacciner le public.



Ce centre, selon les préconisations de l'ARS est dimensionné pour pouvoir réaliser jusqu'à 364 vaccinations par jour. La procédure de prise de rendez-vous reste identique et se déroule sur le site internet keldoc.com ou directement sur la plateforme de l'ARS.



Adresse : 32-34 rue Mahatma Ghandi, 97410 Saint-Pierre.



Horaires : 7jours sur 7 de 8h à 18h00.



