Société St-Pierre: Trois prix différents pour le même jeu vidéo

Les clients n’ont plus qu’à choisir combien ils sont prêts à payer leur jeu PS4 "God of War": 69,99€, 49,99€, ou encore 22,99€ ? Ces trois prix pour un même produit ont été trouvés dans les rayons d’un célèbre magasin de multimédia de Saint-Pierre. Par Charlotte Molina - Publié le Mercredi 5 Août 2020 à 17:45 | Lu 485 fois

Ce n’est pas tous les jours que l’on peut choisir entre plusieurs prix pour un même produit dans un même magasin.



À Saint-Pierre, un zinfonaute qui voulait se procurer le jeu video "God of War" n’avait que l’embarras du choix : dans les rayons d’une célèbre enseigne, il tombe sur trois boîtiers avec trois prix différents.



Insolite, mais pas forcément dénué de sens, au moins pour l’un des jeux:



Les versions "Playstation Hits" sont des rééditions des jeux les plus populaires, vendues moins chers quelques années après leur première sortie.



Quant aux boitiers à gauche et au centre, si leurs prix diffèrent, les codes-barres eux semblent être les mêmes. Il pourrait donc s’agir d’une simple erreur d’étiquetage lors d’une promotion.



