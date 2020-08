Société St-Pierre : Tous les événements sportifs et culturels annulés pendant 15 jours

Face à la recrudescence du nombre de cas de Covid-19, l'ensemble des manifestations sportives et culturelles sont annulées à St-Pierre. Par Christelle Boyer - Publié le Jeudi 20 Août 2020 à 19:29 | Lu 410 fois

En raison de l’augmentation du nombre de contaminations par le COVID-19 et afin de participer activement à la lutte contre sa propagation, la ville de Saint-Pierre informe qu’elle annule toutes les manifestations sportives et culturelles qui pourraient être organisées sur son territoire pour une durée de 15 jours.