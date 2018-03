Justice St-Pierre: Sous Artane et Rivotril, il tente de rentrer à St-André avec le scooter d'un gendarme

Amorphe, yeux mi-clos, Christopher L., 20 ans, comparaissait ce mercredi devant le tribunal de St-Pierre. Le jeune homme a été interpellé dans la nuit de lundi à mardi sur la plage de St-Pierre devant la gendarmerie alors qu’il trafiquait un scooter. Un deux-roues qu’il dit avoir trouvé par terre mais qui a été déclaré volé... dans l’enceinte de la caserne... à un gendarme.



Lors de la fouille, des clés, un bip de portail et un paquet de cigarettes entamé ont été retrouvés en sa possession. Un ensemble d’affaires justement déclarés volés lors d’un cambriolage d’un appartement survenu non loin de là vers 4h du matin lundi.



Pourtant Christopher L. nie, depuis son audition, jusque devant les juges ce mercredi, même si il avoue ne pas se souvenir, puisqu’à ce moment-là, sous l’effet d’Artane et de Rivotril qu’il consomme régulièrement. Le jeune homme, sans domicile fixe depuis sa sortie de prison en janvier dernier, incarcéré pour le même type de fait, met davantage en cause un certain David, un ami à lui de St-André. Il en veut pour preuve une paire de baskets retrouvée sur le balcon de la victime du cambriolage de taille 40 alors que lui fait du 42. La victime, une mère de famille célibataire, ne peut reconnaitre formellement l’individu qu’elle a vu dans sa chambre cette nuit-là.



Reste que les propos du prévenu, sortis des "effets chimiques" et son attitude parfois hagarde, ne permettent pas de lever le voile sur son degré implication dans ces deux affaires. A la barre du tribunal, le jeune homme apparait complètement désœuvré. 6 mentions figurent à son casier judiciaire, notamment pour des faits de vols.



Christopher L. a été condamné à 18 mois de prison ferme. Les faits de recel de bien provenant d’un vol par effraction et vol par ruse dans une habitation ont été requalifiés en faits de dégradation pour le scooter du gendarme et recel pour les clés de la mère de famille. Menaçant à l’issue du verdict, Christopher L. n’a pas accepté de retourner dès ce soir en prison. PB Lu 7916 fois





