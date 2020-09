Faits-divers St-Pierre : Reconstitution du meurtre de Carole Revest

Hier soir, s’est tenue la reconstitution du meurtre de Carole Revest, infirmière de 34 ans tuée sauvagement dans son appartement situé sur le front de mer de St-Pierre. Par Christelle Boyer - Publié le Vendredi 11 Septembre 2020 à 09:02 | Lu 3226 fois





Si dans un premier temps les soupçons se portent vers un ex-petit ami, l’enquête va très rapidement s’orienter vers un ancien voisin, Guillaume R 23 ans à ce moment-là. Le suspect avait fracturé la boite aux lettres de la victime où se trouvait des clés pour s’introduire dans l' appartement.



Hier, sous bonne escorte et sous les yeux des avocats, procureur, juge et greffier, il a rejoué la scène funeste pour permettre de lever le voile sur les circonstances de ce déchainement de violence. Les déclarations du jeune homme n’ont en effet pas cesser de varier depuis son placement en garde à vue et détention provisoire, indique la presse écrite. Son empreinte découverte sur la voiture et le téléphone portable de la victime a toutefois été retrouvé en sa possession, rappelle le Quotidien.



