St-Pierre: Nouvelle agression sur le front de mer

Lieu de nombreuses altercations, le front de mer de Saint-Pierre ne déroge pas à la règle ce mercredi soir. "Deux jeunes hommes comparaissaient hier en comparution immédiate pour vol avec violences sur fond d'alcool", explique le JIR.



L'un de ses deux hommes s'approche d'un groupe d'amis et attrape la cigarette électronique de l'un d'entre eux. Or la victime ne se laisse pas faire et une première bagarre commence... La victime récupère sa cigarette électronique, mais pas son portefeuille, qu'il s'est fait volé pendant cette bagarre.



Une seconde bagarre prend le relais et l'homme est rejoint par son ami. Un poing américain fait également son apparition, sans savoir exactement à qui il appartient.



Le jeune homme en question, "âgé de 21 ans, a déjà été condamné à plusieurs reprises à Mayotte. Sa soeur l'a fait venir à La Réunion il y a 8 mois, 'pour qu'il change de mentalité'", confie le JIR.



Il a finalement directement pris la direction de la prison et a écopé de 6 mois d'emprisonnement. Son ami, certes moins impliqué, a, quant a lui, écopé de 6 mois avec sursis, ainsi qu'une mise à l'épreuve pendant deux ans.