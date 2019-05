Société St-Pierre: Nouveau saccage d'un banian remarquable L'association Citoyenne de Saint-Pierre a, une nouvelle fois, été alertée par des habitants sur le massacre en règle d'un banian remarquable, arbre pourtant référencé "protégé" au PLU de la commune, comme nous l'avions indiqué lors du saccage perpétré en mai 2014, il y a exactement 5 ans!

Selon ses informations, le saccage a démarré le mardi 7 mai, s'est poursuivi les 8 mai (jour férié), 9 et 10 mai.



La technique est toujours la même, le "missouk"!

Aucun panneau d'affichage alors que l'on touche à un arbre protégé



Aucune information d'habitants de la résidence voisine, alors qu'un risque potentiel de chute de branches du fait des coupes, existe. On nous indique que le muret de cette résidence a été impacté



Action principale faite un jour férié.... L'association a contacté la police municipale le 11 mai, qui indique n'avoir reçu aucune information sur cette opération.... Quel est l'objectif? Elagage ou abattage de ce banian?



L'association analyse alors les faits:

L'opération réalisée "en missouk" principalement un jour férié, sans aucun affichage précisant le but de l'opération



On "élague" du côté parking et non du côté résidence Albany... qui serait pourtant prioritaire



On nous a indiqué que l'AG de la résidence Albany voisine n'a pas demandé l'abattage de cet arbre



Le dirigeant de la société qui coupe l'arbre s'est montré étrangement agressif vis-à-vis d'habitante de la résidence voisine qui s'étonnait du manque de sécurité côté parking résidence



Les images parlent d'elles-mêmes: une société spécialisée en élagage procèderait en déséquilibrant l'arbre? Ce serait donc cela la technique d'élagage professionnelle? Ou bien serait-ce une volonté manifeste de déséquilibrer l'arbre pour ensuite justifier son abattage, procédé "gros doigts" bien connu ici! Comment cette entreprise a t-elle été choisie ? Il y a de quoi s'interroger. Cette opération est opaque, et ne s'effectue pas dans les règles.



L'association Citoyenne de Saint-Pierre, et habitants, une nouvelle fois choqués par le manque de considération envers nos arbres remarquables et anciens, nous nous opposons à l'abattage de ce banian.



Si l'élagage peut être nécessaire, et puisqu'il est payé par l'argent public, nous demandons:

Le respect des procédures réglementaires (affichage, sécurité)



Que tout élagage s'effectue de manière professionnelle, en maintenant l'équilibre de l'arbre



Qu'il permette la poursuite de vie de l'arbre, maintien de branche centrale avec feuillage Si l'initiative de classer ce banian majestueux comme "arbre protégé" au PLU était une excellente idée au départ, le traitement qui lui est fait depuis des années est incohérent et incompréhensible, puisque déjà en 2014, il nous a fallu réagir pour le sauver.



Faut-il encore rappeler à nos élu(e)s visiblement en dehors du monde réel, que de tels arbres sont essentiels en ville tropicale, écrasée par le soleil, polluée, et que ces arbres exploitent le CO2 et représentent des puits de carbone! Le réchauffement climatique, nos élu(e)s n'en ont visiblement rien à faire.... Si l'initiative de classer ce banian majestueux comme "arbre protégé" au PLU était une excellente idée au départ, le traitement qui lui est fait depuis des années est incohérent et incompréhensible, puisque déjà en 2014, il nous a fallu réagir pour le sauver.Faut-il encore rappeler à nos élu(e)s visiblement en dehors du monde réel, que de tels arbres sont essentiels en ville tropicale, écrasée par le soleil, polluée, et que ces arbres exploitent le CO2 et représentent des puits de carbone! Le réchauffement climatique, nos élu(e)s n'en ont visiblement rien à faire....





