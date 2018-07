St-Pierre : Nouveau Job Dating pour l’emploi des jeunes

Ce dispositif s’appuie sur des rencontres physiques et la mise en relation des jeunes avec le Crédit Agricole Mutuel de La Réunion via sa page internet sur la plateforme Wizbii. Pour ce Job dating organisé à Saint-Pierre le 3 juillet, 9 entreprises et 101 candidats étaient présents.1er Stage, 1er Job, ce sont 102 Job Dating dans toute la France avec les Caisses Régionales du Crédit Agricole entre septembre 2017 et juillet 2018. Une initiative qui a fait ses preuves, puisque 82% des entreprises présentes lors des job dating ont entamé un processus de recrutement ou envisagent d’en entamer un*.Pour le Crédit Agricole Mutuel de La Réunion, ce dispositif est composé de : 2 Job Dating sur le territoire (Saint-Denis, le 3 mai 2018 dernier et Saint-Pierre, le 3 juillet 2018) et d'un espace en ligne avec des offres d’emploi dédiées aux jeunes : www.wizbii.com/company/credit-agricole-mutuel-de-la-reunion * Etude Wizbii, avril 2018, sur les 63 premiers évènements 1er Stage, 1er Job organisés.Après le succès de son dernier Job Dating à Saint-Denis (86% des jeunes ont jugé ce dernier utile pour leur recherche d’emploi), le Crédit Agricole Mutuel de La Réunion renouvelle l’initiative à Saint-Pierre le mardi 3 juillet.Les Job Dating, ce sont 60 à 80 candidats de 18 à 30 ans qui se réunissent dans un lieu convivial autour d’un apéritif dînatoire.