St-Pierre : Multiples gardes à vue dans une affaire de sociétés de remorquage rivales

Depuis ce matin, deux sociétés de remorquage concurrentes de Saint-Pierre font parler d'elles. Les déclarations médiatiques, pour le moment non confirmées, et les diverses infractions pénales, ont conduit les forces de l'ordre à procéder à plusieurs mises en garde à vue des membres des deux sociétés.



Le plus fastidieux pour les enquêteurs en charge du dossier sera de faire le tri entre les différentes versions qui ressortiront des interrogatoires. Il apparait en effet que si les auteurs sont victimes, les victimes sont aussi auteurs.



La fin des gardes à vue permettra sans doute de dissocier le vrai du faux émanant de cette rivalité qui dure depuis un long moment entre les deux sociétés concurrentes.