St-Pierre : Manifestation devant l'école Jean Albany après l'agression du directeur

Les parents d’élèves de l’école Jean Albany à Terre Sainte manifestent ce lundi matin. Vendredi dernier, une personne s’est introduite à trois reprises dans l’établissement scolaire et a agressé deux personnels. Par PB - Publié le Lundi 2 Novembre 2020 à 10:40 | Lu 1041 fois



L’année dernière, un violent règlement de compte s’était déroulé devant l’école.



Ce lundi, les parents dénoncent un manque de sécurité à l’école. "Ce n’est pas le premier incident. Nous remontons régulièrement nos doléances à la mairie. Ce n’est pas normal que nous soyons obligés de manifester pour se faire entendre", déplore Maëva Derfla parent d’élève soutenue par l’APEEJA.



Un élu de la ville est venu à leur rencontre. "On attend les résultats", espèrent les parents d’élèves.

