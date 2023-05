A la Une . St-Pierre : Mandat d'arrêt contre un exhibitionniste

Un Saint-Pierrois a été condamné à 18 mois de prison ferme par le tribunal de Saint-Pierre pour exhibition sexuelle. Alors qu'il était absent lors de son procès, un mandat d'arrêt a été lancé contre lui. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 10 Mai 2023 à 20:00

Le 2 janvier dernier, deux adolescentes de 14 ans vont se baigner dans un bassin près du gouffre à L'Etang-Salé. À leur arrivée, elles remarquent un homme qui vient leur demander du feu. Puis ce dernier les suit jusqu'au bassin.



Alors que l'une d'elles se baigne, l'homme rentre dans le bassin à son tour. Après s'être rapproché de la jeune fille, il enlève son caleçon pour leur montrer ses parties. Les deux adolescentes s'enfuient et parviennent à obtenir le secours d'un automobiliste.



L'exhibitionniste s'enfuit à bord de son scooter, mais l'une des adolescentes arrive à photographier sa plaque d'immatriculation. Les gendarmes le retrouvent quelques jours plus tard lors d'un contrôle routier.



Une fois identifié, Ismael ne nie pas les faits, sans les reconnaître vraiment. Il assure qu'il voulait juste se laver ce jour-là. Ayant sous la main le suspect, les enquêteurs contactent toutes les femmes ayant eu affaire à un exhibitionniste. L'une d'elles le reconnaît pour des faits similaires à la Saline-les-Bains en novembre dernier. Il explique avoir consommé du poppers ce jour-là et avoir ressenti une forte envie de se masturber.



Ce mercredi, Ismael n'était pas présent à l'audience, malgré la proximité de son lieu de résidence avec le tribunal. Une absence qui agace le Parquet, qui avait demandé son maintien en détention.



"Pour nous, les faits sont établis. Cette infraction est l'antichambre pour d'autres comportements sexuels. Surtout que nous sommes en présence de filles mineures. C'est un vrai prédateur sexuel", plaide la procureure, avant de requérir une peine d'un an de prison ferme, ainsi que la révocation totale de son sursis de 6 mois, le tout assorti à un mandat d'arrêt. Des réquisitions sur lesquelles se range le tribunal en le déclarant coupable.



