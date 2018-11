St-Pierre : Les "gilets jaunes" en place au rond-point Mac Do

A l’instar du reste de la France, les "gilets jaunes" ont investi le rond-point Mc Do de St-Pierre. Une poignée s'est même mobilisée dès 00h01.Le giratoire est bloqué, depuis 8h.Soucieux de "bloquer l'économie et pas le peuple", un groupe de manifestants ont pour objectif de s'installer devant le centre commercial Canabady dans le respect de la consigne initiale de "journée morte". L’occasion également de sensibiliser à de nouvelles pratiques de consommation, plus "locales" et "éthiques".Face à l'augmentation des taxes et des impôts, dans leur combat, les manifestants ont reçu le soutien d‘élus dont le député David Lorion qui se trouve depuis 9h au rond-point.