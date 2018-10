St-Pierre: Le village Ville & Santé fait le plein

L'opération Village Ville & Santé s'est déroulée ce vendredi dans les jardins de la plage, sur le front de mer de Saint-Pierre, regroupant de nombreux participants. L'événement s'est tenu en présence du sous-préfet de Saint-Pierre Lucien Giudicelli et du directeur général du CHU Lionel Calenge.



Le but de cette manifestation était de sensibiliser un large public à la nécessité de prendre davantage soin de soi et de sa santé en rencontrant des professionnels du domaine médical et paramédical. C'était aussi l'occasion de s'informer sur les enjeux d'une meilleure nutrition, de l'intérêt de pratiquer certaines activités ou exercices ayant un impact direct sur son bien-être.



Près d’une trentaine d’associations et de professionnels de la santé, du sport, de la nutrition, du bien-être et de l’environnent étaient présent pour informer et sensibiliser. Les risques liés à l'alcool, les soins palliatif, la maladie d'Alzheimer, les IST, le diabète, ou encore le suicide ont fait partie des thèmes abordés au cours de cette journée qui proposait également différents ateliers aux participants.



À terme, l'opération vise à coordonner l’action des différentes associations qui œuvrent dans le domaine de la santé.