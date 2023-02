Justice St-Pierre : Le tribunal judiciaire prêt pour une nouvelle année judiciaire

Les audiences solennelles de la rentrée judiciaire 2023 se sont tenues ce vendredi 10 février à Saint-Pierre. Un moment important de la vie d’un tribunal qui permet de faire le bilan de l’année écoulée et d’annoncer les projets à venir. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 10 Février 2023 à 18:00

La présence du préfet, Jérôme Filippini, de Patrick Lebreton, vice-président de Région, de Michel Fontaine, de Serge Hoarau de Béatrice Sigismeau, ainsi que de tous les hauts gradés de la police et de la gendarmerie ne laissent aucun doute sur l’importance de l’évènement. L’audience solennelle de rentrée judiciaire est un moment fort dans la vie d’une juridiction, particulièrement lorsqu’il faut rendre hommage aux disparus.



Le Conseil des Prud’hommes (CPH) a ouvert cette rentrée. Michelle Santos a été réélue présidente générale du CPH, tandis que Michel Grenier a été confirmé au poste de vice-président par ses pairs. Ce dernier avertit "que le nombre d’affaires ne diminue pas et tout laisse à penser que ça ne va pas s’arranger". Un avis partagé par la présidente qui affirme "que ce sera difficile dans un contexte social en plein changement."



C’est ensuite le tribunal judiciaire qui a effectué sa rentrée sous la direction du président du tribunal de Saint-Pierre, Bertrand Pagès. Après une première année de mandat, il assure que "ce barreau a du coeur". Après un rapide bilan, il s’est félicité de cette première année pleine du palais de justice de Saint-Pierre en tant que pôle régional de l’environnement. 13 procédures complexes y ont été jugées l’année dernière pour des atteintes à l’environnement.



La procureure de la République, Caroline Calbo, a ensuite fait ses réquisitions pour l’année. Elle est revenue sur le rapport du Comité des États généraux de la Justice qui souligne "l’état de délabrement avancé du financement du système judiciaire. La pauvreté de la justice empêche le système judiciaire de s’adapter rapidement aux changements dans la société."

Ne rien lâcher sur les violences intrafamiliales



Pour exemple, elle explique que les six magistrates qui composent le Parquet de Saint-Pierre ont traité 16.600 procédures en 2022, soit 1.100 de plus qu’en 2021. Elle a insisté sur le fait que cette augmentation porte principalement sur les violences intrafamiliales, grâce à une meilleure écoute des victimes.



"Comment on a changé le mode de traitement ? D’abord, que ça soit plus facile pour les victimes de déposer plainte, puis aller chez le médecin pour identifier leurs blessures. Ensuite, les protéger avec le téléphone grave danger ou le bracelet anti-rapprochement. Derrière, la poursuite systématique des auteurs, notamment en comparution immédiate. Il y a une augmentation de 40% des procédures à délai très bref", indique la procureure de la République de Saint-Pierre.



En 2020, 74 hommes violents avaient été déférés au tribunal après une garde à vue. Ce chiffre est monté à 174 en 2021, avant d’exploser en 2022 avec 330 présentations devant une procureure. Des résultats en augmentation qui ne sont pas en corrélation avec une augmentation de moyens.



"Si la justice tient, c’est grâce au dévouement et à l’abnégation des fonctionnaires qui permettent que tout puisse tourner", assure Bertrand Pagès. Malgré un manque d’effectif, le délai de traitement de dossier au tribunal de Saint-Pierre est plus court que la moyenne nationale. En conclusion, le président du tribunal de Saint-Pierre a promis de continuer à "offrir une justice de qualité dans un délai raisonnable."



