St-Pierre: Le personnel communal en grève illimitée à compter de jeudi

A l'appel des syndicats FO et SAFPTR, le personnel de la commune de Saint-Pierre entrera en grève illimitée à compter du jeudi 26 avril 2018 dès 7H.



Les revendications portent sur l'ouverture d'un dialogue social autour des conditions de travail de l’ensemble des agents de la collectivité, du positionnement possible de la collectivité en matière d’action sociale (chèque-déjeuner et mutuelle) et de l'étude de faisabilité sur un plan de revalorisation des bas salaires.



Egalement en cause, la concertation pour la mise en place du RIFSEEP, la participation à l’établissement du plan de titularisation ou encore l'amélioration de fonctionnement des instances paritaires (CT-CHSCT).