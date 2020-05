A la Une . St-Pierre : Le coup de sang d'un employé communal Par Amandine Dolphin - Publié le Jeudi 14 Mai 2020 à 11:06 | Lu 3660 fois

Matinée mouvementée ce jeudi matin aux services techniques de la mairie de St-Pierre. Un employé communal a manifesté son mécontentement en essayant de se mettre sous un camion.



L'homme âgé d'une cinquantaine d'années, surveillant du domaine public, s'estime lésé et rétrogradé suite au retrait de son véhicule de service. Désormais au service voirie, il estime avoir été sanctionné par la municipalité après 32 ans passés à la mairie.



La police et les pompiers ont été mobilisés sur place.



Prisca Bigot sur place



Amandine Dolphin Rédactrice en chef adjointe - Passionnée de jeux vidéo, scrolleuse compulsive sur les réseaux... En savoir plus sur cet auteur