St-Pierre : Le conducteur de l'accident mortel mis en examen pour homicide involontaire

Déféré au tribunal de Saint-Pierre après sa garde à vue, l’homme qui avait pris la fuite après avoir mortellement fauché un piéton le 1er janvier a été mis en examen pour homicide involontaire. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 4 Janvier 2023 à 06:20

Après sa garde à vue, le conducteur du véhicule qui a mortellement fauché un piéton le 1er janvier au matin sur la RN3 a été déféré au tribunal de Saint-Pierre. Il a été mis en examen pour homicide involontaire et placé sous contrôle judiciaire.



Selon les premiers éléments, la victime était fortement alcoolisée. L’enquête doit déterminer les circonstances du drame et s’il y a eu une faute de conduite du conducteur. Ce dernier, âgé d’une trentaine d’années, avait alors commis un délit de fuite et s’était rendu dans l’après-midi, ne permettant plus de mesurer son taux d’alcoolémie.



