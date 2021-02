St-Pierre: Le "collectif Parents974 mobilisation" manifeste à nouveau

C’est confiant en sa capacité à faire bouger les choses que le collectif Parents974 mobilisation a décidé de maintenir la pression. Après la préfecture, c’est donc Saint-Pierre qui a été choisi comme théâtre de leur mécontentement.Depuis 14h30 les parents opposés au port du masque dans les écoles manifestent contre la mesure. Le rendez-vous a été donné devant la mairie avant de se diriger vers la sous-préfecture où des documents ont été déposés. Le collectif espère pouvoir rencontrer le sous-préfet la semaine prochaine.Le 10 février dernier, près de 400 parents s’étaient mobilisés devant les grilles de la préfecture pour s’opposer à ce qui n’était alors qu’une décision du rectorat. Les représentants avaient alors annoncé qu’ils allaient déposer au tribunal administratif deux référés libertés, contre le rectorat et la préfecture, par le biais de leur avocat, Me Alex Vardin.Finalement, un décret du Premier ministre publié au Journal officiel le jour même de la décision du tribunal avait rendu caduques ces référés. Une décision qui a renforcé la motivation des parents qui estiment que les décisions de la préfecture et du rectorat étaient bien illégales au moment où elles ont été prises.Deux recours devant le Conseil d’État (référé et recours en excès de pouvoir) vont être lancés par les parents toujours mobilisés.