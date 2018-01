St-Pierre: L'ex-footballeur "serial violeur" reste en prison

La chambre d’instruction a rejeté hier sa demande de mise en liberté. Cet homme de 35 ans a été mis en examen, soupçonné de viols et d’agressions sexuelles sur 10 victimes, des jeunes femmes et des fillettes dans la région de St-Pierre, indique le JIR dans son édition du jour.L’homme, un ancien footballeur, avait été interpellé en mars 2017 à l’issue d’une filature de plusieurs mois après avoir été identifié par la voisine d’une jeune femme qu’il avait violée puis obligé à se laver à la Javel avant de la menacer . C’est lors de son interpellation que la police avait retrouvé les photos sur un disque dur et des couteaux dans sa voiture.Hier, le trentenaire, père de 11 enfants selon les informations du journal, a nié les rapports forcés et reconnait tout juste "s’être laissé aller". Aujourd'hui, il souhaiterait retrouver du travail.Une explication qui n’a pas convaincu les magistrats. Il devra patienter en prison en attendant la suite de l’enquête.