A la Une ... St-Pierre : L'élection de Michel Fontaine validée par le tribunal administratif

Le 15 mars dernier, Michel Fontaine était réélu à la tête de la mairie de Saint-Pierre dès le premier tour du scrutin municipal. Plusieurs candidats s'étaient alors regroupés pour déposer un recours afin de contester le scrutin après l'élection de l'édile au conseil municipal. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 24 Décembre 2020 à 10:25 | Lu 153 fois

Le samedi 23 mai dernier, se tenait le conseil municipal d’installation de Michel Fontaine dans la commune de Saint-Pierre. C'est sans surprise que les conseillers municipaux ont réinvesti le maire sortant qui avait obtenu 57% des voix lors du premier tour. Après le vote, dont le résultat était de 44 voix sur 53, Michel Fontaine avait reçu son écharpe des mains d’Hélène Vergniet, grande figure de la laïcité et du milieu associatif à La Réunion.



Pour autant, ce jour là, Jean-Gaël Anda, opposant au maire élu, et ses colistiers, soit 7 personnes, n’ont pas participé au vote. Le groupe d’opposants avait même fait un recours d’annulation de l’élection. De son côté, Virginie Gobalou-Erampapoullé, autre figure de l’opposition saint-pierroise, n’avait pas boycotté ce vote "par respect pour la démocratie".



Le tribunal administratif, qui a rendu sa décision, a décidé de suivre les réquisitions du rapporteur public qui évoquait lors de l'audience du 18 décembre dernier "un manque de preuve". Le tribunal administratif a donc validé l'élection de Michel Fontaine.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur