St-Pierre: L'accro à la chimique condamné à six mois de prison

Un jeune homme de 21 ans a été condamné ce vendredi par le tribunal de Saint-Pierre à six mois de prison ferme.



Il aurait fracassé son voisin, volé et menacé sa famille... Tout ça dans le but de trouver de l'argent pour pouvoir s'acheter du tabac chimique.



Il n'avait pourtant pas de casier judiciaire, mais le pouvoir de la chimique aura finalement eu raison de lui.



Une situation et des gestes que ses parents n'auraient jamais pu imaginer. Bien que de nature turbulent, le jeune homme n'était pas exclu de la société.



Il avait un CAP et était jusqu'ici salarié à temps partiel au conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, pour la commune de Saint-Pierre. Un poste qui l'aurait peut-être entraîné à fréquenter de mauvaises personnes.



Selon le vice-procureur, la prison était la seule solution d'hébergement pour qu'il ne blesse personne, comme le souligne le Quotidien.