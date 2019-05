St-Pierre: Journée de l'accès au droit mardi 4 juin

Le logement

Le conflit de voisinage

Le différend familial

La succession

Le droit du travail

La consommation

... et bien d'autres

La ville de Saint-Pierre et le CDAD (Conseil Départemental de l'Accès au Droit) organisent la Journée de l'Accès au Droit, le mardi 4 juin, de 9h à 15h au centre-ville de Grand-Bois.Cet évènement dédié au grand public permettra d'informer et d'orienter sur les thématiques suivantes:Des professionnels, comme des notaires, des avocats, des conciliateurs ou encore l'IEDOM et l'ARAJUFA, seront également présents pour accueillir le public. Ils tiendront des stands d'information et proposeront des consultations gratuites.Cette action au coeur du quartier initie d'autres journées dédiées au sein des quartiers prioritaires de la ville. L'objectif est de faciliter l'accès à l'information sur ses droits et ses devoirs au plus grand nombre et gratuitement.