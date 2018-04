Politique St-Pierre: Jean-Gaël Anda alerte l'ARS de "l'état d'insalubrité" de la commune Pour Jean-Gaël Anda, conseiller municipal à Saint-Pierre, le manque d’entretien des établissements communaux et des quartiers est "manifeste". Il dénonce par voie de communiqué "l’immobilisme de la commune".

Après les alertes en septembre 2017, des parents des enfants fréquentant l’école Indira GANDHI à Grand Bois, qui ont du manifester pour que la mairie intervienne pour dératiser l’école, c’est au tour des parents des enfants fréquentant l’école Célimène de la Ravine des Cabris de manifester leur mécontentement face à l’immobilisme de la commune pour lutter efficacement contre les rats qui ont envahi cet établissement.



Alors que les rats prolifèrent, les parents sont contraints de manifester en bloquant les écoles pour que les services de La Mairie interviennent ponctuellement.



Malgré la recrudescence des cas de leptospirose à La Réunion, à Saint-Pierre, aucune mesure de prévention n’est prise dans les établissements scolaires pour limiter la prolifération des rats et de jeunes enfants sont exposés aux risques d’infection liés à cette maladie.



Parallèlement, depuis plusieurs semaines, des cas récents de dengue ont été signalés.



Plusieurs quartiers sont à présent identifiés comme des zones de circulation active du virus, dont à Saint-Pierre, les quartiers de Bois d’Olives et de Terre Rouge, et la Commune ne prend aucune mesure spécifique pour nettoyer les abords des routes et les zones infestées.



Un problème de salubrité manifeste se pose dans notre Commune.



Le manque d’entretien des établissements communaux et des quartiers est manifeste.



Or, en vertu de l’article L.2212-1 du Code général des collectivités territoriales, le maire doit veiller, à travers ses pouvoirs de police, à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique dans sa commune.



Le maire doit également en vertu de l’article L 2521-2 du même code, prévenir et de lutter contre les causes d’insalubrité touchant les habitations de leur commune, y compris la salubrité des habitations, de leurs abords et leurs dépendances (art 83 de la loi de santé publique du 9 août 2004).



Ces missions essentielles semblent ne plus être assurées à Saint-Pierre et mettent la population en danger.



J’ai alerté l’Agence Régionale de Santé pour qu’elle établisse un rapport sur l’état d’insalubrité de cette commune face au danger imminent pour la santé de notre population, ainsi que le préfet pour qu’il mobilise la « commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques » .



Au lieu de consacrer autant d’argent publique à des manifestations festives, la salubrité publique et la sécurité des enfants dans les écoles devraient être des priorités !



Jean Gaël ANDA

Conseiller Régional

Conseiller Municipal à SAINT PIERRE

Conseiller Communautaire à la CIVIS N.P Lu 194 fois





