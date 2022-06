A la Une . St-Pierre : Intrusion dans l’agence commerciale Alternéo, des agents du réseau agressés

Ce mardi, des jeunes se sont introduits dans l'agence commerciale Alternéo de Saint-Pierre et ont agressé des agents, déplore la Semittel, qui annonce le dépôt d'une plainte. Par N.P - Publié le Jeudi 2 Juin 2022 à 10:19

En marge à l’accident survenu ce mardi rue des Bons Enfants impliquant un bus du réseau Alternéo, une bande de jeunes a pris à partie les agents de sécurité affectés à la sécurisation du réseau, rapporte la Semittel. L’altercation qui s’en est suivie s’est poursuivie jusqu’à l’intérieur de l’agence commerciale Alternéo du Marché Couvert.



"Plusieurs jeunes n’ont pas hésité à s’introduire dans l’agence pour s’en prendre aux agents en poste et en découdre à nouveau avec les agents de sécurité qui se trouvaient également dans l’agence", précise la société de transport, qui annonce qu'une plainte sera déposée.





II aura fallu l’intervention des forces de l’ordre et de l’équipe de contrôle de la SEMITTEL pour ramener le calme. Dans les échauffourées plusieurs agents ont été bousculés et mêmes frappés. La Direction de la Semittel dénonce fermement cette agression de ses agents ainsi que celle de l’agent de sécurité.



Elle salue le sang-froid des équipes dans la gestion de l’incident ainsi que leur efficacité qui a permis que la situation ne dégénère pas. Elle exprime sa totale solidarité envers l’agent de sécurité directement pris à partie et les deux collaborateurs de la Semittel qui se sont vu délivrer 2 jours d’ITT.



Une plainte sera déposée en espérant que les auteurs des faits pourront être interpelés. Par ailleurs, il sera à nouveau fait appel aux autorités publiques pour mener des actions de fond permettant d’endiguer des faits de violence de plus en plus récurrents." Le communiqué de la Semittel :