St-Pierre : Ils agressent l'automobiliste qui leur vient en aide

En apercevant ce couple de jeunes faire du stop sous la pluie, cet automobiliste n’a écouté que son coeur. Bien mal lui en a pris.



Les faits se sont produits dans la nuit de mercredi à jeudi à St-Pierre. Le couple est alcoolisé et la jeune femme saigne du nez, indique la presse écrite. L’automobiliste les accompagne donc dans le quartier de Basse-Terre pour que le couple puisse passer prendre des affaires avant de les conduire à SOS médecins. C’est alors que le jeune homme va sortir un sabre et sous la menace de l’arme, obliger le conducteur et sa fille, qui l'accompagnait, à sortir de la voiture. Cette dernière prise de panique s’enfuira jusqu’à une station service.



Le couple a été interpellé rapidement par la police, la course-poursuite s’étant terminée contre un arbre.



Hier, les deux prévenus ont été jugés sur le mode de la comparution immédiate au tribunal de St-Pierre. Le jeune homme aux 14 mentions à son casier a été condamné à trois ans de prison ferme et à la révocation d’un précédent sursis de 4 mois. A l’issue de l’audience, il a été conduit directement en prison. Sa compagne a écopé d’un an avec sursis.