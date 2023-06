A la Une . St-Pierre : Il tend des guet-apens sur un site de rencontre

Un homme a été condamné à un an de prison ferme pour avoir agressé et volé un autre homme à qui il avait donné un rendez-vous. Le même prévenu a également été jugé et condamné à 6 mois de prison ferme pour avoir volé la carte bleue d'un ami à lui.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 30 Juin 2023 à 09:55

Que ce soit pour une relation amicale ou une aventure, mieux vaut ne jamais avoir affaire à Dimitri. Âgé de 26 ans et possédant un casier avec 7 mentions, il a été jugé à deux reprises hier par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre.



Dans l'un des procès, il a été condamné à 6 mois de prison ferme pour avoir volé la carte bleue d'un ami à lui afin de lui soutirer 500 euros. En effet, l'ami qui avait confiance lui avait confié son code de carte bleue quelques jours avant.



Mais l'affaire qui a surtout retenu l'attention est un vol avec violences commis le 26 octobre 2022. Ce jour-là, Ghislain* a rendez-vous avec un homme rencontré sur le site coco.fr. La rencontre est prévue dans un immeuble du front de mer de Saint-Pierre.



Arrivé sur place, Ghislain pense que c'est là que réside Dimitri. Ce dernier va lui demander de monter avec lui avant de l'agresser dans les escaliers. Il va lui dérober 20 euros et casser son téléphone dans la bagarre.



"J'ai l'impression d'avoir été piégé. On avait rendez-vous comme si c'était chez lui. Au final, je me fais tabasser dans la cage d'escalier", indique la victime lors de l'audience.

Des coups avant l'humiliation



La victime s'en sort avec plusieurs blessures qui lui valent 5 jours d'ITT, mais surtout un préjudice moral important. En effet, lors de sa garde à vue, Dimitri va affirmer aux enquêteurs que leur rencontre devait être un rapport tarifé et qu'il a voulu récupérer l'argent même si rien ne s'était passé. Cette information va sortir dans la presse et malheureusement pour Ghislain, il va être reconnu par ses proches.



Son avocate, Me Julie Daguenet, va insister sur les conséquences pour son client. "Il passe auprès de ses proches pour quelqu'un qui paye pour des relations sexuelles. J'insiste pour l'honneur de mon client, ce n'était pas une prestation tarifée, mais une rencontre entre deux hommes." C'est pourquoi elle réclame 274 euros pour la perte matérielle et 6000 euros pour le préjudice moral, corporel et les frais d'avocat.



Pour la représentante du ministère public, "les versions divergent, mais le prévenu reconnaît le motif crapuleux. J'ai également la désagréable impression que tout était prévu." C'est pourquoi elle requiert une peine d'un an de prison ferme. Des réquisitions que va suivre le tribunal, auxquelles s'ajoutent 1774 euros de dédommagements.



*Prénom d'emprunt



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur