St-Pierre : Il se fait contrôler pour la 3e fois de l’année sous zamal au volant

Un Saint-Pierrois a été condamné par le tribunal de Saint-Pierre pour avoir conduit sans permis et sous l’effet du zamal. C’est la deuxième fois de l’année que ce père de famille sans histoire se fait juger pour ces faits. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 29 Décembre 2022 à 09:58

Vendredi 23 décembre, alors qu’ils circulent dans Saint-Pierre, les policiers croisent un homme qui conduit sans ceinture de sécurité. Ils font demi-tour pour verbaliser l’individu qu’ils ont l’impression d’avoir déjà vu. L’homme de 27 ans s’est stationné quelques mètres plus loin et le contrôle débute.



Malheureusement pour Loïc*, en plus de la ceinture, la voiture n’a pas d’assurance, le contrôle technique est dépassé depuis plus d’un an, il n’a pas la carte grise du véhicule et le test va révéler qu’il est positif au cannabis. L’impression de déjà-vu des fonctionnaires vient du fait qu’ils ont déjà contrôlé l’homme de 27 ans plus tôt cette année.



Après avoir été condamné pour les mêmes faits en août dernier, ce qui lui avait valu 6 mois de prison avec sursis, Loïc est de retour au tribunal dans le cadre d’une comparution immédiate. Il explique que ce jour-là, la voiture de sa compagne ne démarrait pas et qu’il a juste fait un petit tour pour "choquer" le moteur.



En larmes, il avoue avoir une addiction au zamal, accentuée depuis qu’il est au chômage après la fermeture de son entreprise. Bon travailleur, son ancien patron va le reprendre en janvier dans la nouvelle entreprise qu’il monte.

Trois contrôles et deux procès dans l’année



"Il s’est installé dans un mode de vie où il fume. Quand sa femme lui demande de conduire, il le fait alors qu’il a fumé, qu’il est sans permis et sans considération pour les autres usagers de la route. En 2022, on l’a contrôlé à trois reprises" souligne la procureure Caroline Calbo. Celle-ci requiert une peine de 8 mois de prison avec sursis probatoire, la confiscation du véhicule et trois amendes de 100 euros pour les contraventions.



La bâtonnière Séverine Ferrante va de son côté dresser le portrait d’un bon père de famille qui fait face à des difficultés. "Il a des carences et il ne sait pas comment faire les démarches. Il a passé son permis au RSMA, mais n’a jamais fait les démarches pour le valider. Il reconnaît son addiction et c’est rare. Ce dont il a besoin, c’est de grandir. Il a pris conscience que son addiction l’entraîne dans un engrenage qui lui fait risquer la prison", plaide-t-elle.



La défense va également tenter de faire lever les demandes de contraventions en arguant que la voiture ne lui appartient pas et qu’il ne peut donc pas être sanctionné pour les défauts d’assurance, de carte grise et de contrôle technique. Enfin, pour lui éviter une détention, elle rappelle qu’il a une famille à charge. "Imaginez-vous que le seul crédit qu’il a, c’est pour avoir acheté des dictionnaires pour sa fille en CM1", insiste-t-elle.



Le tribunal va le relaxer concernant la mutation de la carte grise, mais le reconnaît coupable pour le reste. Il est condamné à 6 mois de prison avec un sursis probatoire de deux ans. La voiture est confisquée et il reçoit deux amendes de 80 euros pour le défaut d’assurance et le contrôle technique.



*Prénom d'emprunt



