La grande Une St-Pierre : Il poignarde celle qui perturbe son apéro

Un homme a été déféré au tribunal de Saint-Pierre ce mardi pour avoir poignardé une femme à Saint-Pierre dimanche soir. Ne supportant plus les insultes de la victime, il a fini par la frapper avec son arme, ne la blessant que légèrement. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 27 Juin 2023 à 18:46

Dimanche vers 18h30, un homme boit des coups avec des amis sur un snack du front de mer. Là arrive une dame connue dans le quartier pour être parfois embarrassante. Elle a effectué plusieurs séjours en hôpital psychiatrique et a été placée sous curatelle renforcée.



Celle-ci se dirige vers la table où se trouve le groupe d'ami et commence à les insulter, l'un d'eux particulièrement. Elle part ensuite importuner une autre table, avant de reprendre les invectives vers le premier groupe.



C'est là que l'un d'eux va sortir un couteau et la frapper dans le dos. Les secours la prennent en charge. Elle souffre d'une plaie superficielle de 14 cm de long au niveau de l'omoplate. Transférée à l'hôpital, elle se voit prescrire un jour d'ITT.



Pendant ce temps, les policiers parviennent à mettre la main sur le suspect. Placé en garde à vue, il va d'abord nier le coup de couteau, malgré les différents témoignages et surtout l'arme retrouvée dans son sac. Il finit par avouer l'avoir frappée avec l'arme.



Il a été déféré ce mardi au tribunal judiciaire de Saint-Pierre et placé en détention provisoire. Il doit être jugé prochainement en comparution immédiate.



